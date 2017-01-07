Спасатели эвакуировали с горы Демерджи двух туристов

Спасательный отряд «Крым-СПАС» вечером 6 января эвакуировал с горы Демерджи двух туристов. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю МЧС Крыма.

В ведомстве рассказали, что 26-летний парень и 22-летняя девушка из-за густого тумана и наступления темноты не смогли самостоятельно продолжить движение и нуждались в помощи спасателей.

«С пострадавшим для уточнения места нахождения, была установлена мобильная связь и выяснены приблизительное место их нахождения. К туристам немедленно была направлена дежурная смена спасателей в составе 3 человек на автомобиле повышенной проходимости», – отметили ведомстве.

В пресс-службе сообщили, что спуск по безопасному маршруту к автомобилю спасателей занял полтора часа. Туристы в медицинской помощи не нуждались.

