На керченской трассе у автобуса лопнуло колесо, пострадавших нет – СМИ

На автодороге Керчь-Феодосия во время обгона у автобуса лопнуло заднее колесо, сообщают «Аргументы недели Керчь».

«Большой рейсовый автобус совершал обгон, и в этот момент произошла поломка. Из-за лопнувшего колеса автобус не смог вернуться на свою полосу. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Очевидцы события опубликовали видео на канале в Youtube.

В подконтрольном Кремлю ГИБДД Крыма отмечают рост количества ДТП и нарушения правил дорожного движения в Крыму. По состоянию на 3 декабря 2016 года на полуострове произошло 1 895 ДТП, в которых погибли 341 человек и еще 2 514 были травмированы. При этом с 3 по 14 декабря на дорогах Крыма погибли еще пять человек и 48 получили травмы.