США решили дислоцировать больше военных на юге Афганистана

Корпус морской пехоты США 6 января сообщил, что весной разместит около 300 своих военнослужащих на юге Афганистана в рамках миссии НАТО для обучения афганских силовых структур, сообщает Радіо Свобода.



Эти войска будут размещены в провинции Гильменд, где в последние месяцы идут ожесточенные бои между афганскими правительственными силами и боевиками исламистского движения «Талибан».



Талибы в последнее время заметно расширили захваченную ими часть территории Афганистана, контролируют почти всю эту провинцию, где широко выращивается опиумный мак. Правительственные силы удерживают только центр Гильменд – город Лашкар-Гах.

После вывода из Афганистана большей части международных сил под руководством НАТО там, по двухсторонней договоренности, продолжают находиться почти 10 000 американских военных, официально в небоевых ролях, преимущественно как советники и инструкторы.