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Новости

США решили дислоцировать больше военных на юге Афганистана

Афганские силовики выдвигаются на позиции для боя против талибов, провинция Гильменд, декабрь 2016

Афганские силовики выдвигаются на позиции для боя против талибов, провинция Гильменд, декабрь 2016

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Корпус морской пехоты США 6 января сообщил, что весной разместит около 300 своих военнослужащих на юге Афганистана в рамках миссии НАТО для обучения афганских силовых структур, сообщает Радіо Свобода.

Эти войска будут размещены в провинции Гильменд, где в последние месяцы идут ожесточенные бои между афганскими правительственными силами и боевиками исламистского движения «Талибан».

Талибы в последнее время заметно расширили захваченную ими часть территории Афганистана, контролируют почти всю эту провинцию, где широко выращивается опиумный мак. Правительственные силы удерживают только центр Гильменд – город Лашкар-Гах.

После вывода из Афганистана большей части международных сил под руководством НАТО там, по двухсторонней договоренности, продолжают находиться почти 10 000 американских военных, официально в небоевых ролях, преимущественно как советники и инструкторы.

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