Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с Рождеством

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили украинцев с Рождеством Христовым.

«В этот прекрасный праздник, когда все собираются за семейным столом, предлагаю, прежде всего, у святых образов помолиться за воинов, которые в эти новогодние и рождественские дни защищают нас от врага-антихриста. Обращаюсь к новорожденному Спасителю с просьбой дать им сил и беречь их земные жизни. И всю нашу страну спаси, Господи, от всякого зла», – сказал Порошенко в своем видеопоздравлении.

Премьер-министр на своей странице в Facebook пожелал украинцам здоровья, любви, семейного тепла и Божей благодати.