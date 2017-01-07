В Крыму на день продлили штормовое предупреждение

В Крыму действие штормового предупреждения продлено на воскресенье – ожидаются снегопад, гололед, метель и штормовой ветер. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю МЧС Крыма.

«В связи с выходом южного циклона во второй половине 7 января, ночью и утром 8 января в Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильный дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, сильный гололед, отложение мокрого снега, метель. На дорогах гололедица. Очень сильный северо-западный ветер 20-25 м/с», – рассказали в ведомстве.

В то же время в крымском Гидрометцентре 8 января прогнозируют похолодание от -1 до -6 градусов Цельсия.