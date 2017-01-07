Трамп приказал назначенным Обамой послам США немедленно покинуть места работы – СМИ

Средства массовой информации в США 6 января сообщили, что избранный президент Дональд Трамп приказал послам, которые считаются политически назначенными действующего президента Барака Обамы, оставить места работы уже ко дню его инаугурации 20 января.



По сообщениям, это требование было разослано в резко сформулированной телеграмме Государственного департамента США 23 декабря, накануне католического Рождества.

Как заявил один из главных представителей команды Трампа The New York Times, в этом нет никакого подвоха, и это просто преследует цель добиться своевременного освобождения от должностей выдвиженцев Обамы так же, как 20 января закончат работу тысячи других работников на политических должностях в Белом доме и федеральном правительстве.



Сообщалось, в прошлом при изменении администрации в США людям часто давали еще несколько месяцев, чтобы завершить свои дела, особенно тем, у кого есть дети школьного возраста, которые ходят в школы в стране пребывания. Сейчас, как пишет пресса, такие послы вынуждены срочно просить эти страны о визах для себя и детей, а также искать себе жилье на время до конца учебного года или просить школы в США об исключении принять их детей среди учебного года.

Приказ от Трампа не касается послов США – карьерных дипломатов, которые пока остаются на должностях.



Послы США, назначенные по политическим соображениям, часто являются крупными донорами избирательных кампаний президентов или назначаются благодаря другой поддержке, предоставленной президенту, или близким связям с президентом. Как правило, при смене администрации США такие послы покидают должности, тогда как карьерные дипломаты, как правило, сохраняют должности послов.