В Израиле намерены сократить взносы в ООН в ответ на резолюцию Совбеза

Израиль решил сократить финансирование ООН на 6 млн долларов в знак протеста против резолюции Совета безопасности, осуждающую строительство израильских поселений на палестинской территории, сообщает Agence France-Presse.

Агентство отмечает, что ежегодный взнос Израиля в ООН составляет 40 млрд долларов. Государство сократило финансирование на сумму, которая равна средствам, выделяемым Организацией объединенных наций на четыре комитета, посвященных палестинским проблемам.

Представитель Израиля в ООН Дани Данон заявил, что со стороны его государства «неразумно» финансировать органы, которые действуют против Израиля в ООН.

Агентство напоминает, что сокращение финансирования ООН является первой из серии анонсированных Израилем ответных мер на резолюцию.

23 декабря Совбез ООН принял резолюцию, в которой говорится, что создание Израилем поселений на оккупированной палестинской территории «не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права».

Ее поддержали 14 членов Совбеза, в том числе Украина. США, которые ранее блокировали подобные проекты, воздержались. Авторами документа являются Малайзия, Новая Зеландия, Сенегал и Венесуэла.

В то же время избранный президент США Дональд Трамп назвал пренебрежительным отношение США к Израилю из-за неиспользования права вето во время голосования за антиизраильскую резолюцию в ООН и призвал Израиль «потерпеть, пока он не вступит в должность».