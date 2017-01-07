На Солнечной тропе в Ялте образовалась свалка – СМИ

На Солнечную тропу в Ялте продолжают скидывать горы мусора. Местные жители пытаются привлечь внимание к проблеме российских властей полуострова, сообщают «Аргументы недели Крым».

Житель Гаспры Евгений Жуков опубликовал в социальной сети Facebook фотографии свалки мусора на Солнечной тропе, которую он обнаружил в первые дни нового 2017 года.

Местный житель рассказал, что подал официальное заявление в ялтинский отдел полиции по факту обнаружения стихийной свалки. Заявление у него приняли и зарегистрировали.

В середине октября 2016 года подконтрольный Кремлю глава администрации Ялты Андрей Ростенко высказал необходимость более тщательной санитарной уборки Солнечной тропы. Он поручил муниципальным службам убирать туристический маршрут ежедневно.