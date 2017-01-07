Взрыв на севере Сирии: погибли 25 человек

По предварительным данным 25 человек стали жертвами взрыва, прогремевшего в городе Аазаз, расположенном в 10 километрах от границы с Турцией на севере Сирии, сообщает «112 Украина».

Согласно сообщению, на воздух взлетел заминированный автомобиль. Большинство жертв – мирное население. При этом отмечается, что десятки человек получили ранения, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Накануне Россия приступила к сокращению своей военной группировки в Сирии в соответствии с решением Путина.

31 декабря Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию в поддержку договоренностей о прекращении огня в Сирии и начала переговоров Дамаска с оппозицией. Резолюция призывает к политическому урегулированию конфликта путем переговоров между правительством и повстанцами.

