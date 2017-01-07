В Минобороны сообщают об увеличении количества нарушений режима тишины на Донбассе

Количество случаев нарушения режима тишины пророссийскими боевиками на Донбассе увеличилось до 42, что на десять больше по сравнению с предыдущими сутками. Об этом сообщает Радіо Свобода со ссылкой на спикера Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции на оккупированной части Донбасса, полковника Александра Мотузяника.

По словам Мотузяника, в рождественскую ночь активность противника несколько уменьшилась, за исключением мариупольского направления.

Спикер Минобороны отметил, что всего за прошлые сутки на луганском направлении произошли девять обстрелов подконтрольной Киеву территории, на донецком – 6, а больше всего – 25 – произошли, как и ранее, на мариупольском направлении.

Традиционно почти все случаи нарушения перемирия пришлись на приморские рубежи – участок фронта от Павлополя до Широкино, сказал Мотузяник.

Он также подтвердил информацию, что за прошлые сутки вследствие боевых действий ни один украинский военный не погиб, двое были ранены вследствие гранатометных обстрелов украинских позиций вблизи Новотошкивского на луганском направлении.

В группировке «ДНР» тем временем заявили об обстрелах их позиций украинскими военными на протяжении предыдущих суток, преимущественно на юге оккупированной части Донецкой области, а также на околицах Горловки.

О попытке ночного нападения боевиков на Авдеевку, о которой ранее в 7 января сообщали в Минобороны Украины, в группировке не упомянули.

Также об обстреле за весь предыдущий день заявили сепаратисты из группировки «ЛНР».

Согласно договоренностям участников Трехсторонней контактной группы 21 декабря, от 00:00 часов 24 декабря на Донбассе должен был действовать дежурный режим прекращения огня с целью удержания сторон конфликта от обстрелов на период новогодних и рождественских праздников.