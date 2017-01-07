Взрыв автомобиля в Сирии: погибших уже 40 человек

В городе Аазаз на севере Сирии при взрыве автомобиля возле здания суда погибли более 40 человек, десятки получили ранения. Большинство пострадавших – мирные жители, сообщает Радио Свобода со ссылкой на агентство Reuters.

Ни одна действующая в Сирии экстремистская группировка пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

Организация «Исламское государство» несколько раз пыталась взять под контроль город Аазаз, который она удерживала в 2013 году.

Война в Сирии продолжается с марта 2011 года. Правительственная армия борется с группировками вооруженной оппозиции. Коалиция из нескольких десятков государств во главе с США проводит операцию против сил «Исламского государства».