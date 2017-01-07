Депутат Госдумы от Крыма назвала аннексию полуострова чудом

Депутат Госдумы России, избранная в Крыму, Светлана Савченко считает, что российская аннексия Крыма была чудом. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По мнению Светланы Савченко, чудо в Крыму началось в январе 2014 года, когда на полуостров прибыла величайшая православная святыня – Дары волхвов. Также, по ее мнению, чудом являются и события, связанные с аннексией полуострова.

«Дары волхвов покинули свою обитель на Афоне и были привезены в Россию, Украину и Белоруссию. Симферополь и Севастополь изначально не входили в программу путешествия святынь. Но... Неисповедимы пути Господни. И была у нас невероятная радость встречи с такими реликвиями. И с Крымом тоже произошло чудо!!!», – утверждает депутат.

Ранее бывший вице-премьер подконтрольного России правительства Крыма Рустам Темиргалиев рассказывал российским СМИ, как в январе 2014 года депутаты Госдумы России прилагали усилия, чтобы доставить из Афона в Крым самолет с Дарами волхвов. Мероприятие проводилось под патронатом Русской православной церкви.

Уже впоследствии выяснилось, что на борту этого же самолета в Крым прибыли один из руководителей операции по захвату полуострова (а позже – командир пророссийских боевиков в «ДНР») Игорь Гиркин и российский бизнесмен Константин Малофеев, которого называют финансистом кампании по приходу к власти бывшего подконтрольного России губернатора Севастополя Алексея Чалого.

В СБУ этот визит в Крым называют одной из составляющих деятельности российских разведчиков, которая предваряла аннексию полуострова в 2014 году.