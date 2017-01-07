Крымские предприятия обязали до 15 января отчитаться о борьбе с отходами

В Министерстве экологии и природных ресурсов подконтрольного России правительства Крыма собирают отчеты с предприятий и предпринимателей об отходах, произведенных ими в прошлом году.

Как сообщает пресс-служба ведомства, отчеты необходимо предоставить до 15 января. «Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства, и в результате хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы, в уведомительном порядке необходимо представить годовой отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов в Минприроды Крыма», – говорится в сообщении.

По информации ведомства, такие отчеты собираются в соответствии с требованиями российского законодательства.