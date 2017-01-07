«Восток в миниатюре»: польские путешественники по Крыму. Часть 3

Мы уже познакомились с транспортными средствами вояжеров 19 века на Крымском полуострове и местной индустрией гостеприимства. Пришло время заглянуть в города и села, встретившиеся им по дороге. Продолжаем вместе с «Крымскими историями» следовать за польскими путешественниками в их дороге по Крыму.



Ведущий проекта крымский ученый, кандидат исторических наук, лауреат Международного конкурса им. Ежи Гедройца – Сергей Громенко.



Время эфира: 18:50 – 19:00 (по киевскому времени). Эфир можно слушать на сайте Крым.Реалии, а также на средних волнах на частоте 549 килогерц.