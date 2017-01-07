В Ливадии открылась выставка крымских пейзажей

В Ливадийском дворцово-парковом музее-заповеднике проходит выставка живописных полотен «Ливадийский парк. Прошлое и настоящее».

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры подконтрольного России правительства Крыма, на выставке представлены работы крымских художников Элеоноры Щегловой, Александры Сырбу, Ирины Брусницыной и Валерия Попова.

«Их объединяет любовь к крымской земле, Ливадии и желание воспеть красоту Ливадийского парка. Современные авторы, обращаясь к крымскому пейзажу, продолжают традиции реалистического изображения природы, привнося в это новые черты: ищут новые выразительные средства. Ведь крымская пейзажная живопись сегодня – это пленэрность, все работы пишутся с натуры, многие – в технике «а ля прима», в один сеанс, быстро, широко, а другие пейзажи создаются длительно в несколько сеансов», – говорится в сообщении.

Экспозиция открыта для посещения до 17 января.