В «Газпроме» заявляют о рекордных поставках газа в Европу

Российский газовый монополист «Газпром» хвастается рекордными объемами поставок своего газа в Европу через газопровод «Северный поток» в эти дни, когда температуры во многих регионах Европы упали ниже, чем обычно.

Как сообщает «Газпром», этот рекорд был зафиксирован в условиях повышенного спроса на газ в Европе на протяжении трех дней подряд – 4, 5 и 6 января, передает Радіо Свобода.

Эти общения снова обратили внимание к уровню газовой зависимости Европы от России. Сейчас контролированный российским государством «Газпром» поставляет около трети всего газа, потребленного в странах Евросоюза.

Страны Евросоюза пытаются увеличить диверсификацию поставок природного газа. Вместо этого некоторые бизнес-структуры поддерживают линию Кремля на увеличение поставок именно российского газа.

При этом Москва пытается ограничить роль Украины как транзитной страны. В декабре, получив разрешение Еврокомиссии на использование значительной части мощностей европейского газопровода, известного как OPAL, «Газпром» сократил транзит газа через Украину, нарастив его через «Северный поток».

Нефтегазовая компания Польши PGNiG оспорила это решение Еврокомиссии в Европейском суде.

Россия также продвигает проект газопровода «Северный поток-2», который должен далее расширять возможности нынешнего первого «Северного потока» и поставлять газ из месторождений на севере России непосредственно в Германию по дну Балтийского моря, минуя традиционные транзитные маршруты через Украину и Словакию.



Критики считают, что, в отличие от уже имеющегося газопровода «Северный поток», планируемая вторая очередь не имеет экономического обоснования и является исключительно политическим проектом Кремля, который призван увеличить зависимость Европы от российского газа.