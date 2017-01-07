В Севастополе из-за обледеневших дорог отменили рейсы на ЮБК – СМИ

Севастополь с обеда субботы прекратил автобусное сообщение с населенными пунктами в ялтинском направлении из-за обледенелых дорог. Об этом сообщает РИА Новости.Крым со ссылкой на данные севастопольского автовокзала.



«В связи с погодными условиями сообщение в направление Ялты с обеда прекращено. По поводу завтрашних рейсов – все зависит от того, как дорожные службы смогут подготовить дороги», – рассказали в справочной службе автовокзала.



Автобусы в направлении Симферополя и населенных пунктов западного Крыма пока работают в штатном режиме.

Официальных сообщений о приостановке рейсов на ЮБК от севастопольского автовокзала пока нет.

В Севастополе погода резко ухудшилась 7 января. Утром наблюдался туман, затем пошел мокрым снег с дождем. К обеду температура зафиксировалась на уровне 0 градусов. К вечеру ожидается падение столбиков термометров до -2-3 градусов.