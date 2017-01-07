Трамп заявил, что при его президентстве Россия будет больше уважать США

Избранный президентом США Дональд Трамп заявил, что после его вступления в должность Россия будет больше уважать Соединенные штаты, чем сейчас.

«Иметь добрые отношения с Россией – это хорошая вещь. Только дураки могут считать, что это плохо! У нас достаточно проблем в этом мире без еще одной. Когда я стану президентом, Россия будет уважать нас намного больше, чем они это делают сейчас. Обе страны, возможно, будут работать вместе, чтобы решить часть из многих больших и актуальных проблем и вопросов в мире!», – написал Трамп 7 января в сети микроблогов Twitter, сообщает Радіо Свобода.

За несколько часов до публикации этих высказываний избранный президент США в очередной раз вернулся к теме кибервмешательства в американские выборы.

«Разведка четко заявила, что нет никаких доказательств того, что хакерство повлияло на результаты выборов. Машины для голосования не трогали! Единственная причина взлома плохо защищенных (серверов – ред.) Демократического национального комитета, который обсуждается, заключается в том, что потери демократов были настолько велики, что они были полностью смущены!», – утверждает Трамп.

Избранный президентом в США Дональд Трамп пообещал «агрессивные действия» с первых дней пребывания в должности для борьбы против кибератак и защиты американского народа от таких вмешательств, заявил 6 января избранный вице-президент Майк Пенс.

Сам Трамп, выслушав 6 января отчет спецслужб о кибервмешательстве России в избирательный процесс в США, заявил, что планирует назначить рабочую группу, которая на протяжении 90 дней с момента его инаугурации 20 января должна будет представить план борьбы с кибератаками, чтобы остановить их. По его словам, методы, инструменты и тактика этой борьбы не будут предметом публичной дискуссии, которая пошла бы на пользу «тем, кто хочет нам навредить».



Он добавил, что на других уровнях управления, бизнеса или общественной деятельности должны принять собственные меры, чтобы усилить свою защиту от кибервмешательств.

При этом Трамп не сказал, согласен ли он с материалами доклада о российском кибервешательстве. Он лишь заявил, что встреча и разговор с руководителями разведывательных служб были конструктивными.

В рассекреченной части отчета спецслужб о кибервмешательстве России, в частности, в избирательный процесс, которую тоже обнародовали 6 января, говорится, что кампанию влияния на выборы приказал осуществить президент России Владимир Путин.



Как говорится в докладе, спецслужбы США дают такую оценку «с высокой уверенностью». Как разъясняли ранее, такая формулировка означает, что ее считают практически неопровергаемой.