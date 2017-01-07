В Симферополе студенты исполняли песни из советских фильмов

В Симферополе для студентов Симферопольского музыкального училища им. Чайковского и читателей Крымской библиотеки для молодежи провели литературно-музыкальную программу «На перекрестках кино».

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры подконтрольного России правительства Крыма, сотрудники библиотеки рассказывали участникам мероприятия об истории кино и легендах.

После этого здесь была представлена музыкальная концертная программа, в рамках которой студенты различных курсов и отделений музучилища исполнили инструментальные и вокальные произведения из советских кинофильмов «Берегись автомобиля», «Зеленая волна», «Метель», «Веселые ребята», «Свинарка и пастух», «Сердца четырех».

В литературной части программы последовала лекция об исполненных произведениях.