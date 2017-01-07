На Донбассе в обстрелах боевиков ранены трое украинских военнослужащих – штаб АТО

Штаб украинской военной операции на Донбассе заявляет о ранении с начала суток 7 января троих военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Это случилось вследствие 32 обстрелов со стороны поддерживаемых Россией боевиков, отмечают в штабе АТО, сообщает Радіо Свобода.

По данным штаба, на мариупольском направлении со 122-миллиметровой артиллерии пророссийские боевики вели огонь по Водяному, а из минометов – по Павлополю и Талакеевке.

Обстрелы из разных видов вооружения, как утверждают украинские военные, произошло также в других местностях на мариупольском, луганском и донецком направлениях.

«В районе Авдеевки произошло боевое столкновение. Нападение отбито, боевики отступили», – также информирует штаб АТО.

В группировке «ДНР» утверждают, что вследствие ночных обстрелов со стороны ВСУ 7 января в контролируемом боевиками селе Куликово Новоазовского района повреждены четыре жилых дома.

В группировке «ЛНР» не информируют о боевых действиях 7 января.

Согласно договоренностям участников Трехсторонней контактной группы 21 декабря, от 00:00 часов 24 декабря на Донбассе должен был действовать дежурный режим прекращения огня с целью удержания сторон конфликта от обстрелов на период новогодних и рождественских праздников.