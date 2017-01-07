В Ливадии на два дня собирают «Царскую елку»

9 и 10 января в Ливадийском дворцово-парковом музее-заповеднике пройдет «Царская елка».

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры подконтрольного России правительства Крыма, мероприятие является совместным проектом ведомства с Крестовоздвиженским храмом.

Участниками праздника станут победители конкурса «Рождественская открытка» – учащиеся 3-4 классов ялтинских школ и общественной организации молодых людей с ограниченными возможностями «Вместе».

«Для ребят в парадном вестибюле будет установлена нарядная елка, возле которой их встретят колядники в национальных костюмах. Дети услышат традиционные рождественские гимны и колядки, примут участие в интерактивных играх. Далее в Белом зале состоится спектакль «Рождественская звезда», после которого Дед Мороз и Снегурочка посмотрят подготовленные школьниками номера и вручат новогодние подарки», – говорится на сайте Ливадийского дворцово-паркового музея-заповедника

В музее напомнили, что при жизни российского императора Николая ІІ рождественская елка в Ливадии была установлена и празднично наряжена в 1900 году. Начиная с 2008 года, благодаря приходу Крестовоздвиженского храма и администрации музея, программа «Царская елка» в Ливадийском дворце проходит ежегодно.