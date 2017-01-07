В Симферополе установили рождественский вертеп

На площади имени Ленина в Симферополе 7 января открылся рождественский вертеп.
Как сообщает пресс-служба подконтрольной России администрации города, классическую евангельскую композицию, символизирующую рождение Иисуса Христа, разместили возле главной новогодней елки Симферополя.
С Рождеством Христовым гостей поздравили священнослужители Симферопольской и Крымской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата и глава подконтрольной России администрации Симферополя Геннадий Бахарев.
Традиционно в рамках праздника прозвучали рождественские песнопения в исполнении церковного хора.
Гуляния также продолжились яркой концертной программой с участием местных артистов.