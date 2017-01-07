В Симферополе установили рождественский вертеп

На площади имени Ленина в Симферополе 7 января открылся рождественский вертеп.

Как сообщает пресс-служба подконтрольной России администрации города, классическую евангельскую композицию, символизирующую рождение Иисуса Христа, разместили возле главной новогодней елки Симферополя.

С Рождеством Христовым гостей поздравили священнослужители Симферопольской и Крымской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата и глава подконтрольной России администрации Симферополя Геннадий Бахарев.

Традиционно в рамках праздника прозвучали рождественские песнопения в исполнении церковного хора.

Гуляния также продолжились яркой концертной программой с участием местных артистов.