В Украине обесточен 31 населенный пункт – ГосЧС

По состоянию на вечер 7 января в Украине остаются обесточенными 31 населенный пункт в четырех областях Украины. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

По данным ведомства, в Одесской области по состоянию на 19:00 без света оставались 22 населенных пункта, на Херсонщине и Волыни – по одному населенному пункту, а в Николаевской области – семь населенных пунктов.

В пресс-службе отмечают, что к возобновлению энергоснабжения были привлечены бригады облэнерго.

Как сообщает Радіо Свобода, 5 и 6 января значительной части территории Украины усложнились погодные условия. Резкое похолодание коснулось западных, северных, части центральных и южных областей Украины.

В Одесской и Николаевской области, а также на Херсонщине морозы пришли вместе с сильным ветром и снегопадами. Синоптики прогнозируют, что к началу следующей недели существенно потеплеет.