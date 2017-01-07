На полуострове переиздали книгу о Крымском ханстве

В Крыму переиздана книга известного крымского историка, писателя и телеведущего Олексы Гайворонского «Повелители двух материков». Об этом сообщает гендиректор продакшн-студии Qaradeniz Production Эльзара Ислямова на своей странице в Facebook.

По случаю переиздания книги в Симферополе состоялась творческая встреча автора с читателями.

Судя по фото, в мероприятии приняли участие около 30-40 человек, среди которых крымскотатарские активисты и журналисты.

Как отметил Олекса Гайворонский, в своей книге он предлагает читателям «совершить путешествие по просторам двух материков, на стыке которых некогда стояла держава Гераев». В книге «Повелители двух материков» описываются события времен образования и становления Крымского ханства и представлены образы правителей полуострова.

Книга «Повелители двух материков» была издана в 2010 году.