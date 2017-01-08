Турецкая полиция подозревает в новогоднем теракте в Стамбуле гражданина Узбекистана – СМИ

По данным турецкой полиции, теракт в ночном клубе Стамбула в новогоднюю ночь совершил гражданин Узбекистана Абдулгадир Машарипов по прозвищу Абу Мухаммед Хорасан. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на издание Daily Sabah.

Следствие также установило, что нападавший сделал 180 выстрелов, после чего скрылся через помещение кухни клуба.

Ранее сообщалось, что в массовом убийстве подозревается выходец из Узбекистана или Киргизии. Вскоре были опубликованы копии документов на имя гражданина Киргизии, которого следствие называло предполагаемым террористом.

Сам он заявил, что не был в Турции в момент нападения на посетителей ночного клуба. Позднее спецслужбы Киргизии подтвердили его непричастность к нападению.