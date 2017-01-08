Патриарх Кирилл призвал бороться с «радикальным искусством»

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл призвал бороться с вандализмом и провокациями в искусстве. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия-1» 7 января.

По словам патриарха, провокационные изображения, оскорбляющие чувства верующих, нельзя считать произведениями искусства. Он высказал мнение, что способы протеста в искусстве не должны быть радикальными. Напротив, по его словам, творчество и культура должны «возвышать человеческую личность».

Кирилл также отметил, что многие современные произведения «превращают человека в зверя, раскрепощают инстинкт и поощряют самые гнусные проявления человеческой природы».