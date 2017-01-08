Госсекретарь США раскритиковал Трампа за использование сети Twitter

Госсекретарь США Джон Керри заявил, что не считает страницу избранного президента Дональда Трампа в сети микроблогов Twitter хорошим способом коммуникации по международным политическим вопросам, сообщает телеканал ABC News.



«Я не делаю заявления о международной политике в Twitter. Не думаю, что 140 символов позволяют вам адекватно справляться со сложными выборами, к которым мы прибегаем», – сказал Керри, отвечая на вопрос относительно заявлений избранного президента Трампа по таким международным темам, как Россия или Тайвань.

Госсекретарь выразил надежду, что власти США выберет другой тип коммуникации. «Однако это зависит от новой администрации», – отметил Керри.



Избранный президент США Дональд Трамп сейчас использует страницу в Twitter для заявлений как по внутренней, так и во внешней политике Вашингтона. В частности, 7 января Трамп заявил, что после его вступления в должность Россия больше будет уважать Соединенные Штаты, чем это есть сейчас. Избранный президент США также через Twitter обратился к теме кибервмешательства в американские выборы.