В Керчи прошли рождественские гуляния

На центральной площади Керчи 7 января прошли рождественские гуляния. На мероприятии выступали творческие коллективы, работали ярмарки, рождественский вертеп, раздавали выпечку.

«Герои театрализованного представления напомнили нам об истоках и традициях этого светлого, замечательного торжества. А ряженые порадовали веселыми колядками», – написал на своей странице в Facebook подконтрольный Кремлю глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев.

Накануне сообщалось, что рождественские гуляния проходили также в Севастополе, Симферополе и Ялте.