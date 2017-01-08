За год в Крым не пропустили около 77 тонн продуктов

Инспекторы отдела ветеринарного надзора в 2016 году не пропустили в аннексированный Крым около 77 тонн продуктов. Об этом сообщила пресс-служба подконтрольного Кремлю Россельхознадзора Крыма.

«За 2016 год на территорию (материковой – КР) Украины было возвращено 58,773 тонны подкарантинной продукции (растительного происхождения), выявленной инспекторами службы в ручной клади и багаже пассажиров…Более 7,5 тысяч яиц, 454 непродуктивных животных, 19 голов сельскохозяйственной птицы, 161 голова декоративной птицы, более 2 тысяч аквариумных рыб и 72 паука», – говорится в сообщении.

В соседней России и аннексированном Крыму введены ограничительные меры на импорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в отношении стран, которые внедрили ранее санкции против Москвы из-за ее оккупации украинского Крыма и агрессии на востоке Украины.