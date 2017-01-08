Трамп планирует встретиться с премьер-министром Великобритании

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с британским премьер-министром Терезой Мэй уже этой весной.



«Я с нетерпением жду встречи с премьер-министром Терезой Мэй в Вашингтоне весной. Великобритания – давний и особенный союзник США», – сообщил Трамп на своей странице в Twitter.

6 января стало известно, что британский политик посетит США для встречи с избранным президентом Дональдом Трампом. Сотрудники администрации премьера в декабре приезжали в США, чтобы встретиться с представителями команды Трампа и договориться о визите. Точная дата визита не называется.

Инаугурация Дональда Трампа пройдет 20 января.



