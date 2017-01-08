В воскресенье в Крыму ожидаются метель и морозы

В воскресенье 8 января в Крыму действует штормовое предупреждение – прогнозируются снег, метель, гололед и мороз. Об этом сообщает крымский Гидрометцентр.

«Ночью и утром 8 января в Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильный дождь, переходящий в сильный мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, сильный гололед, отложение мокрого снега, метель», – говорится в сообщении.

Температура воздуха ночью будет от -7 до -12 градусов, днем от -3 до -8 градусов. Порывы юго-западного ветра до 15 м/с.

