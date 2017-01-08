Крымчан просят не пользоваться личным транспортом в непогоду

В связи с ухудшением погодных условий жителям Крыма рекомендуется по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба российского управления ГИБДД в Крыму.

«Из-за обильного мокрого снега, гололеда будет затруднено движение транспортных средств. Возможно образование снежных накатов на дороге и вблизи остановок общественного транспорта. Все это может послужить косвенной причиной совершения ДТП, если участники дорожного движения не будут следовать нормам безопасности», – пояснили в пресс-службе.

Тем, кому выехать все же необходимо, рекомендуют проверить техническое состояние автомобиля.

