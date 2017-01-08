Мишель Обама выступила с прощальной речью в качестве первой леди США

Мишель Обама выступила с последней речью в качестве первой леди США на церемонии School Counselors of the Year, в рамках которой за заслуги награждают работников образовательной сферы.

«Я хочу, чтобы наши молодые люди знали, что они имеют значение. Так что не бойтесь. Будьте сосредоточенными, будьте настойчивыми. Но не бойтесь. Вы имеете право на хорошее образование. А я буду вас поддерживать всю свою жизнь», – сказала первая леди США.

Также Мишель Обама в своей речи поблагодарила присутствующих работников образования за все, что они сделали для детей и для страны.

«Быть вашей первой леди – это самая большая честь в моей жизни. Надеюсь, вы гордились мной», – сказала в конце своего выступления Мишель Обама.

На президентских выборах в США 8 ноября выдвиженец от Республиканской партии Дональд Трамп получил достаточное количество голосов выборщиков, победив выдвиженку от Демократической партии Хиллари Клинтон. Дональд Трамп составит президентскую присягу и вступит в должность 20 января 2017 года.