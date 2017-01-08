В результате взрыва в Багдаде погибли не менее 12 человек

В столице Ирака Багдаде произошел взрыв, в результате которого погибли, по меньшей мере, 12 человек и 50 получили ранения. Сработала взрывчатка, заложенная в автомобиль.



Взрыв произошел в шиитском районе Джамили в восточной части города, сообщает Радіо Свобода.



Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна организация. В то же время, за серию предыдущих подобных атак в Ираке брала на себя ответственность экстремистская группировка «Исламское государство», которая заявляла, что это были нападения на шиитов (представителей течения ислама, которых суннитские исламисты считают «вероотступниками»).

В Багдаде 5 января произошло два взрыва, через которые погибли 14 человек. Тогда также сработали взрывные устройства в припаркованных авто.



В последние недели силовые структуры Ирака и союзные им местные полувоенные формирования при поддержке воздушных ударов коалиции под руководством США постепенно освобождают от боевиков «Исламского государства» город Мосул на севере Ирака, который стал для ИГИЛ «столицей» их деятельности в этой стране.