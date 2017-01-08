Во время ночного пожара в Севастополе спасли 8 человек

Ночью 7 января в Севастополе произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Спасатели эвакуировали из него 8 человек. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю МЧС Севастополя.

По информации ведомства, возгорание произошло в квартире на восьмом этаже дома, расположенного на проспекте Октябрьской Революции.

«На место пожара было направлено два отделения 6 пожарно-спасательной части, одно отделение ПСЧ №1 и автомобиль службы пожаротушения. Всего было задействовано 12 человек личного состава и четыре единицы техники», – рассказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что спустя полчаса пожар был ликвидирован. Пострадавших в результате происшествия нет.

Накануне 6 января из горящего дома в Симферополе спасли четверых человек.



