Жена американского дипломата, американка с крымскотатарскими корнями Велида Кент создала Андреевский спуск из имбирного печенья. В проекте 40 домов, Андреевская и Покровская церкви, а также резиденция посла США в Украине.

Велида начала печь памятники архитектуры в 2008 году, когда жила в Таиланде. Она уже успела сделать Владимирский собор в Киеве, Лаосский храм, Регистан Самарканда, американский Капитолий, Старый город в Варашаве.

Особый проект – Ханский дворец в Бахчисарае – делался в 2014 году, после аннексии Крыма.

Велида Кент решила построить киевский Михайловский собор в честь его важной роли во время Революции Достоинства. Семья Кент подарила свой проект Михайловского собора из имбирного печенья Посольству Украины в США.

Велида Кент – жена заместителя Главы дипломатической миссии США в Киеве Джорджа Кента. Она родилась в Узбекистане, ее бабушки и дедушки были депортированы из Крыма в Среднюю Азию в 1944 году.