Из-за непогоды автобусные рейсы из Севастополя идут с задержкой – СМИ

Автобусное сообщение из Севастополя в населенные пункты Большой Ялты восстановлено, однако интервалы между рейсами сокращены в два раза. Об этом РИА Новости Крым сообщили в справочной службе севастопольского автовокзала.

В справочной рассказали, что ялтинские и симферопольские дорожники свои участки хорошо почистили, и в воскресенье утром автобусы возобновили движение в направлении ЮБК. В то же время проблемным участком остается дорога в Инкерман.

Как уточнили в справочной, несмотря на то, что не все перевозчики в воскресенье вышли на маршруты из-за скользких дорог, автобусы ездят из Севастополя во всех направлениях Крыма.

«Вместе с тем интервал их движения увеличен. Так, если раньше в Ялту они отправлялись каждые полчаса, то теперь раз в час. В Симферополь автобусы в настоящее время ходят примерно раз в час, в то время как раньше курсировали каждые 15-20 минут», – сообщили в севастопольском автовокзале.

Официальных сообщений о приостановке рейсов и задержке рейсов на ЮБК от севастопольского и ялтинского автовокзалов пока нет.

Накануне 7 января с обеда Севастополь прекратил автобусное сообщение с населенными пунктами в ялтинском направлении из-за обледенелых дорог.

В Севастополе погода резко ухудшилась 7 января. Утром наблюдался туман, затем пошел мокрым снег с дождем. К обеду температура зафиксировалась на уровне 0 градусов.