За прошедшие сутки в Крыму произошло два пожара в жилых домах Керчи и Бахчисарая. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю МЧС Крыма.

«Днем 7 января на пожаре в одноэтажном жилом доме в селе Трудолюбовка Бахчисарайского района из задымленного помещения эвакуировал 35-летнего мужчину. Его доставили в Бахчисарайскую центральную районную больницу с предварительным диагнозом «термический ожог обоих кистей», – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе рассказали о втором пожаре, который произошел в Керчи.

«Здесь загорелась одна из комнат одноэтажного жилого дома. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали жильцов соседних квартир и спасли 44-летнюю женщину. С предварительным диагнозом «отравление угарным газом и термический ожог дыхательных путей» пострадавшую госпитализировали в Керченскую городскую больницу №1», – рассказали в пресс-службе.

По сообщению ведомства, в обоих случаях причины пожаров устанавливают эксперты.

