В Керчи установили два светофора – СМИ

В аннексированной Керчи на улице Генерала Петрова установили два светофора, сообщает портал «kerch.fm».

«Их поставили около пешеходных переходов в районе остановок «Луч» и «Дворец пионеров». На данный момент светофор на «Луче» не работает», – говорится в сообщении.

Всего в Керчи планируют установить шесть новых светофоров: на «Луче» и «Солнечном», на «Марате» и у остановки Ворошилова, в районе судоремонтного завода.

Накануне в подконтрольном Кремлю правительстве Севастополя сообщили о выделении 1,8 млн рублей на строительство в следующем году девяти новых светофоров.