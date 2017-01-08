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Новости

Ремонт крымских дорог обещают восстановить после улучшения погоды

Дорога к селу Лучистое, возле Алушты

Дорога к селу Лучистое, возле Алушты

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Дорожные строители намерены возобновить ремонт крымских дорог сразу после улучшения погодных условий. Об этом рассказал подконтрольный Кремлю исполняющий обязанности начальника учреждения «Служба автомобильных дорог Крыма» Игорь Кравченко.

«Из-за перепада температур на дорогах появились ямы. Сейчас определяем их локацию и в ближайшее время, как погода позволит, приступим к ремонту участков и обеспечению проезда. Также будем заканчивать ремонт там, где не успели закончить в прошлом году», – сказал Кравченко, сообщают «Новости Крыма».

Он уточнил, что ремонт полотна будет проводиться на дорогах по всему Крыму.

Накануне подконтрольные Кремлю власти полуострова сообщили, что в ухудшении качества дорожного полотна на полуострове виновата погода и температура воздуха.

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