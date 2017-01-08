Ремонт крымских дорог обещают восстановить после улучшения погоды

Дорожные строители намерены возобновить ремонт крымских дорог сразу после улучшения погодных условий. Об этом рассказал подконтрольный Кремлю исполняющий обязанности начальника учреждения «Служба автомобильных дорог Крыма» Игорь Кравченко.

«Из-за перепада температур на дорогах появились ямы. Сейчас определяем их локацию и в ближайшее время, как погода позволит, приступим к ремонту участков и обеспечению проезда. Также будем заканчивать ремонт там, где не успели закончить в прошлом году», – сказал Кравченко, сообщают «Новости Крыма».

Он уточнил, что ремонт полотна будет проводиться на дорогах по всему Крыму.

Накануне подконтрольные Кремлю власти полуострова сообщили, что в ухудшении качества дорожного полотна на полуострове виновата погода и температура воздуха.