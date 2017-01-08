СМИ: Крым начал получать газ из Краснодарского края России

Началась поставка газа из Краснодарского края России в аннексированный Крым по новому газопроводу, но пока в рамках пуско-наладочных работ, сообщил член комитета по энергетике Госдумы, бывший первый вице-премьер подконтрольного Кремлю крымского правительства Михаил Шеремет.

«Газ в системе есть. Проводятся пуско-наладочные работы, в рамках которых осуществляется поставка газа с материковой части Российской Федерации. Газа достаточно, давления достаточно, поэтому думаю, что в ближайшее время «Стройгазмонтаж» закончит пуско-наладочные работы и введет газопровод в штатный режим работы», – сказал Шеремет, сообщают РИА Новости.

27 декабря в Крыму завершилась работа по присоединению газотранспортной системы полуострова к соседней России, крымская система закольцевалась с российской.

Строительство магистрального газопровода Кубань – Крым было завершено раньше планируемого срока. Общая протяженность сухопутной части газопровода диаметром 720 миллиметров составляет 341 км, из них 16 км проложены по дну Керченского пролива. Газопровод в состоянии обеспечить прокачку 2,1 млрд кубометров газа, а при повышении давления – до 4 млрд кубометров ежегодно. Магистраль сможет полностью обеспечить потребности полуострова в природном газе и выполнить программу газификации населенных пунктов.