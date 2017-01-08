Из-за гололеда в Севастополе перекрыты несколько улиц

Из-за гололеда в Севастополе 8 января перекрыли несколько улиц города, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

В частности, был перекрыт спуск Котовского – важная магистраль, соединяющая проспект Острякова с железнодорожным вокзалом.

Коммунальные службы в течении суток работали на основных дорогах города, по которым ходят троллейбусы и рейсовые автобусы, тогда как на удаленных улицах со льдом никто не боролся.

Из-за обледенения дорог утром 8 января в некоторых магазинах наблюдались сбои с подвозом продуктов.

Обильный снегопад в городе начался вечером 7 января при нулевой температуре и продолжался почти сутки. Ночью температура воздуха опустилась до -2 градусов, что привело к образованию опасной ледяной корки на дорогах. По прогнозам метеорологов, гололед в Севастополе будет сохраняться до 9 января.

С обеда 7 января Севастополь прекратил автобусное сообщение с населенными пунктами в ялтинском направлении из-за обледенелых дорог. 8 января сообщение частично восстановили, однако интервалы между рейсами сокращены в два раза.