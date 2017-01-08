Крым не испытывает энергодефицита из-за похолоданий – Шеремет

Крым не испытывает серьезного энергодефицита из-за похолоданий, сообщил РИА Новости член комитета по энергетики Госдумы, бывший первый вице-премьер подконтрольного Кремлю крымского правительства Михаил Шеремет.

«Как такового энергодефицита абсолютно нет. Он может возникать только в определенных регионах из-за плохих погодных условий: налипания снега, порыва проводов. Все неполадки устраняются оперативно и в считанные часы», – сказал Шеремет.

По его словам, графики веерных отключений в республике не применялись.

Перед Новым годом обрыв электросетей привел к обесточиванию 10 населенных пунктов Крыма в Кировском, Ленинском, Симферопольском, Сакском и Черноморском районах.



В результате подрыва ЛЭП в Херсонской области 22 ноября 2015 года энергоснабжение в Крым прекратили и возобновили после ремонта электролинии 8 декабря. 30 декабря 2015 года ЛЭП снова была повреждена. Однако, после ремонта, линия не была введена в эксплуатацию, и электроэнергия в Крым не поставляется из-за прекращения действия соответствующего договора.

Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани. Тем не менее, продолжаются отключения электроэнергии, в том числе, аварийные.