Власти Севастополя сообщают о работе пяти снегоуборочных машин на улицах города

С вечера 7 января на дороги Севастополя вышло 12 единиц снегоуборочной техники, 8-го работу продолжают 5 комбинированных снегоуборочно-пескоразбрасывательных машин. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства Севастополя.

По данным диспетчерской службы, по проезжей части и тротуарам за прошедшую ночь распределили 419 тонн песко-соляной смеси.

До этого сообщалось, что в Севастополе из-за гололеда перекрыли несколько улиц. Коммунальные службы в течение суток работали на основных дорогах города, по которым ходят троллейбусы и рейсовые автобусы, однако на удаленных улицах со льдом никто не боролся.

Обильный снегопад в городе начался вечером 7 января при нулевой температуре и продолжался почти сутки. Ночью температура воздуха опустилась до -2 градусов, что привело к образованию опасной ледяной корки на дорогах. По прогнозам метеорологов, гололед в Севастополе будет сохраняться до 9 января.

С обеда 7 января Севастополь прекратил автобусное сообщение с населенными пунктами в ялтинском направлении из-за обледенелых дорог. 8 января сообщение частично восстановили, однако интервалы между рейсами сокращены в два раза.