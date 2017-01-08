В Крыму утвердили новые правила организации пляжного отдыха – Минкурортов

На одном из последних заседаний подконтрольного Кремлю Совета министров Крыма были утверждены новые методические рекомендации по организации пляжного отдыха и пляжных территорий. Об этом в эфире телеканала «Первый Крымский» сообщил министр курортов и туризма аннексированного Крыма Сергей Стрельбицкий.

«Создан документ, который позволит в 2017 году совсем по-другому работать нам в этом направлении. Ведь для Крыма пляжный отдых – это то, ради чего люди вообще приезжают на полуостров. Однако имея 450 километров пляжной территории, у нас только 100 километров благоустроенных пляжей. И если в этом направлении мы не сделаем серьёзные шаги, мы будем неконкурентоспособны на рынке пляжного отдыха», – сказал Стрельбицкий.

По словам министра, помимо методических рекомендаций, запланировано немало мероприятий в этом направлении, например, впервые крымские власти намерены устроить выставку пляжного инвентаря и мебели.

«Планируем, что выставка станет традиционной и поможет пользователям наших крымских пляжей сделать их более благоустроенными, в едином стиле, с единым комфортом», – добавил Стрельбицкий.

Накануне в Крыму заявили о желании позаимствовать у Сочи модель использования пляжных территорий.

