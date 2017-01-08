В Крыму праздничные наборы сладостей стоили от 80 до 2100 рублей – Крымстат

В аннексированном Крыму цены на детские новогодние сладкие подарки колебалась от менее 100 до более 2000 рублей. Такие данные приводит в своем отчете Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Крыму.

Как сообщается, 60-200-граммовый набор (желейные конфеты, леденцы, мармелад, карамель, грильяжные конфеты, шоколадные конфеты) стоил от 89,90 до 414,00 рублей. Набор на 258-350 г, в составе которого были грильяжные конфеты, шоколадные конфеты, ирис, карамель, желейные конфеты, леденцы, мини-десерты можно было приобрести по цене от 227,10 до 467,00 рублей.

Самыми весомыми и дорогими оказались наборы по 650-1200 г (птичье молоко, шоколадные конфеты, грильяжные конфеты, мармелад, мини-шоколад, зефир в шоколаде, карамель, суфле, мягкий ирис, мини-десерты). Они обошлись крымчанам в 953,00-2120,40 рублей.

Ранее Крымстат сообщал, что в Крыму численность незанятых граждан, состоящих на регистрационном учете на конец ноября 2016 года, составила 7,2 тысяч человек, из них численность безработных – 5,5 тысяч человек. Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,6% от численности рабочей силы. Такая информация приведена в отчете «Краткие итоги социально-экономического положения Республики Крым в январе-ноябре 2016 года».