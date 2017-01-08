В Украине за время непогоды из сугробов освободили почти тысячу автомобилей – спасатели

От начала непогоды спасатели освободили из снежных заносов 925 автомобилей, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. В снежных ловушках за это время побывали более двух тысяч человек.

За последние сутки из снега вытащили 582 авто, в которых находилось 1475 человек. Самые большие пробки наблюдались в Одесской области. В частности, на трассе Одесса – Рени в пробке находились 60 автомобилей.

Обморожений в транспорте никто не получил, сообщают спасатели.

«Людей, которые получили обморожения во время пробок, нет», – говорится в сообщении ГСЧС.

Спасательные операции проводятся силами ГСЧС, Пограничной службы и служб автомобильных дорог.

Также, по сообщению Национальной полиции, в ДТП, вызванных непогодой, в течение суток погибли пять человек, 45 получили ранения.