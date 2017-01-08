В Одессе произошел взрыв в частном доме, двое погибших – ГСЧС

В Одессе в результате взрыва в частном доме погибли два человека, об этом сообщает пресс-служба главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

Взрыв произошел после полуночи 8 января в доме по улице Ефима Геллера. Начался пожар, конструкция частично обвалилась.

«Во время ликвидации возгорания и завала работниками ГСЧС была спасена 90-летняя хозяйка дома, которая получила телесные повреждения и в состоянии средней тяжести доставлена в городскую клиническую больницу № 11. При разборке завала также были обнаружены тела двух погибших мужчин», – говорится в сообщении.

Пожар ликвидировали после 2-х часов ночи, по предварительным данным, причиной стал бытовой газ.