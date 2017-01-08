Нетаньяху: нападающий в Иерусалиме был сторонником группировки «Исламское государство»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявляет, что нападающий, въехавший грузовиком в толпу военнослужащих, был сторонником радикальной группировки «Исламское государство».

Нетаньяху отметил, что нападающий идентифицирован. Израильские средства массовой информации сообщают, что речь идет о палестинце.

О возможных мотивах его действий пока речь не идет, однако в полиции уже заявили, что трактуют произошедшее как теракт.

В то же время пока ни одна радикальная группировка не взяла на себя ответственность за содеянное.

В результате нападения погибли 4 человека, не менее 15 ранены.