Умер бывший президент Ирана Рафсанджани

В возрасте 82 лет в Тегеране скончался бывший президент Ирана Акбар Хашеми Рафсанджани. По сообщению иранских государственных средств информации, бывший президент скончался после сердечного приступа.

Рафсанджани возглавлял Иран в 1989-1997 годах. В вопросе сближения его страны с Западом называли прагматичным консерватором.

Рафсанджани избирался в президенты также в 2005 году, но проиграл Махмуду Ахмадинежаду. После поражения Рафсанджани открыто критиковал нового президента.

В 2013 году он снова намеревался избираться в президенты, но избирательная комиссия отклонила его кандидатуру в силу возраста. Рафсанджани в конечном итоге поддержал Хасана Роугани, который и победил на выборах.

Акбар Хашеми Рафсанджани был членом Ассамблеи экспертов – специального государственного органа, надзирающего за деятельностью верховного лидера (аятоллы).